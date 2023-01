Schnee per Rohrpost statt mit der Kanone

Das System ist eine einfache, temporäre und oberirdische Rohrleitung, mit der sich Schnee von einem Depot aus direkt an den Einsatzort verteilen lässt. Für Wintersportregionen und Grossanlässe wie Skirennen eröffne sich damit die Möglichkeit, Schnee über weite Strecken von mehreren Hundert Metern effizient und ohne hohen Material- und Personaleinsatz bewegen zu können, schrieb die Fachhochschule am Freitag in einer Mitteilung.

Weil diese Technik keine dauerhafte Installation benötige, würden dadurch Umweltirritationen durch flächendeckende Infrastruktur wie Schneekanonen reduziert. Den Schnee müssten die Destinationen vorgängig in einem Depot produzieren und lagern.