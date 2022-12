«Dass sie den Tod ihres Jungen mitbekommen haben, ist ideal für den Lerneffekt bei den Eltern»

Die Glarner Wildhut hat in der Nacht auf Donnerstag in Engi einen männlichen Jungwolf erlegt. Der Abschuss erfolgte gemäss Jagdverwalter Christoph Jäggi in der Nähe von Engi Hinterdorf. Der Kanton Glarus darf mit Bewilligung des Bundesamts für Umwelt zwei Jungtiere aus dem Kärpfrudel erlegen. Der in Engi getötete Wolf war das erste Tier, das im Rahmen dieser Bestandesregulierung erlegt wurde.