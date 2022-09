Glarner Sportanlagen bereiten sich auf Energiemangel vor

Oliver Galliker, Geschäftsführer der Lintharena, bestätigt: «Die Erwärmung von Wasser braucht viel Energie.» Dieses Problem hätten zurzeit alle Hallenbäder. Momentan prüfe man, was für Szenarien im Winter eintreffen könnten und wie man sie angehen könnte. Voraussichtlich wäre das Senken der Wassertemperatur das Erste, was man in der Lintharena zum Energiesparen machen würde, so Galliker. Denn damit würde man den Energieverbrauch reduzieren.