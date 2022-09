Glarner Kantonsspital findet nicht genug Pflegeplätze für Betagte

Die Alters- und Pflegeheime Glarus Süd haben praktisch einen Aufnahmestopp für Bewohnerinnen und Bewohner in ihren drei Heimen verfügt (Ausgabe vom Mittwoch). Der Personalmangel sei gross, nur wenn die zusätzliche Pflege und Betreuung sichergestellt werden könne, würden neue Bewohnende aufgenommen. Doch das Problem ist im ganzen Kanton akut. «Das Kantonsspital Glarus muss pflegebedürftige Menschen nach einer Operation zum Teil in Heimen ausserhalb des Kantons platzieren», lautete am Donnerstag die Schlagzeile von Radio Zürisee.