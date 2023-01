Mann soll wegen Kinderpornografie des Landes verwiesen werden

In Glarus ist ein Mann vor Gericht gestanden, der sich auf Instagram ein Video mit kinderpornografischem Inhalt angeschaut und es danach weitergeleitet hat. «Es war einfach nur eine Dummheit, aus Spass», sagt der Angeklagte vor Gericht. Es sei in der heutigen Zeit gang und gäbe, Videos in Gruppenchats weiterzuleiten. «Ich habe es aus Coolness gemacht und nicht weiter überlegt», ergänzt der Mann von Anfang 20. Er ist Ausländer, aber im Glarnerland geboren, aufgewachsen und hat die Lehre im Kanton absolviert.