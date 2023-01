Heiri Hösli stellt den Pachtland-Memorialsantrag noch einmal

Ein Memorialsantrag von Heiri Hösli, pensionierter Bergbauer in Ennenda, kommt zum zweiten Mal vor den Landrat. Hösli wollte und will eine kantonale Gesetzesgrundlage, «damit jedem Bauernbetrieb eine gerechte Fläche Gemeinde-Pachtland zusteht». Höslis erneuter Anlauf folgt kurz nach einem ersten Entscheid der Landsgemeinde im Mai 2022. Er hat im September seinen Antrag im gleichen Wortlaut nochmals eingereicht, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.