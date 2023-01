Wieso das Datum der Näfelser Fahrt auf eurem Handy (wahrscheinlich) falsch ist

Jeweils am ersten Donnerstag im April gedenken die Glarnerinnen und Glarner den Gefallenen in der Schlacht bei Näfels. Die Feier wird um eine Woche verschoben, wenn das Fahrtsdatum in die Karwoche fällt. Dies ist 2023 der Fall, weshalb die Fahrt am Donnerstag, 13. April, stattfindet, wie die Glarner Regierung mitteilt. Bei einigen Kalendern der Smartphones ist diese Ausnahmeregel offenbar nicht hinterlegt, weshalb das Datum falsch eingetragen ist.