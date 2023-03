In Niederurnen ist kein Tierquäler unterwegs

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Mann auf einer Brücke in der Nähe der Autobahnausfahrt in Niederurnen eine tote Katze gefunden. Sie war in einen Plastiksack gesteckt. Der Mann machte Fotos, es sei das Einzige, wozu er im Stande gewesen sei, schreibt seine Partnerin auf Facebook. Sie und ihr Partner würden selber Katzen besitzen. «Hätte sie noch gelebt, hätten wir natürlich alles getan, um der Katze zu helfen», schreibt sie auf Facebook weiter. Den Vorfall hat das Paar am Tag danach der Polizei gemeldet.