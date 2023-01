Glarus: Ahornbaum wird Stück für Stück von Heli abtransportiert

Ein lautes Brummen tönt am Donnerstagmorgen durch die verschneite Winterlandschaft. Ein Helikopter transportiert in Glarus die Einzelteile eines gefällten Ahornbaums. Wie aus einem Schreiben an die Nachbarschaft hervorgeht, wurde der Baum nicht freiwillig gefällt. Die Aktion gehe auf einen Nachbarschaftsstreit zurück.