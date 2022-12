Stimmbürger sollen Aufweitung beim Kundertriet in Mollis stoppen

«Es grenzt an Pietätlosigkeit, das zweckmässige und bestens funktionierende Linthwerk einigen ökologischen Romantikern in Bundesbern zu opfern», heisst es in einer Medienmitteilung vom Freitag. Es werde vergessen, dass auch der Mensch, die Gesellschaft und das Land, das es zu schützen gelte, Teil der Natur seien.