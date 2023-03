Marcel May ersetzt Daniel Anrig als Esaf-Sicherheitschef

Nun haben die Esaf-Verantwortlichen seinen Nachfolger präsentiert. Für den Bereich Sicherheit konnte Marcel May gewonnen werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Das OK habe in der Person des 62-Jährigen eine optimale Besetzung gefunden. May bringe alle Voraussetzungen mit, den Posten strategisch und operativ erfahren und kompetent zu führen.