Die Esaf-Verantwortlichen präsentieren das Festplakat

Das Festplakat hat in der Schwingerfamilie viel Tradition und ist ein Klassiker jedes Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf). Das Esaf 2025 Glarnerland beschreitet mit seinem Festplakat einen neuen Weg, heisst es in einer Medienmitteilung. Dieser biete sich in besonderem Mass abgeleitet aus seinem Logo an, welches sich am weltbekannten Glarner Tüechli orientiert. Das Material des Glarner Tüechli ist typischerweise ein Baumwollstoff und liefert damit eines der Motive des Festplakates: Die (Schwing-)Fahne. Denn diese gelte seit jeher als Symbol der Einigkeit und der Zusammengehörigkeit.