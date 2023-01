Migros Glarus verbietet das Betteln und das Unterschriftensammeln

Ein Einkaufszentrum ist zum Einkaufen da, so viel ist klar, und in Glarus auch für alles, was mit der Post zu tun hat. Wozu es nicht da sei, macht die Genossenschaft Migros Zürich in einem gerichtlichen Verbot klar, das im Amtsblatt publiziert ist. Das Rechtbot, wie man früher sagte, umfasst dabei auch den Vorplatz bis zum Strassenrand der Schweizerhofstrasse und auf der Südseite den neu gestalteten Aussenraum gegen den Bahnhofplatz hin. Erlaubt bleibt, das Areal zu nutzen im Verkehr mit der Poststelle oder den Geschäften im Glärnisch-Center.