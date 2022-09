Ein Kämpfer, ein Dickkopf, eine Lawine

Eigentlich hätte das Anna-Göldi-Museum in Ennenda am Wochenende das eigene fünfjährige Bestehen und das 15-Jahr-Jubiläum der Anna-Göldi-Stiftung feiern wollen. Nun galt es, vom Gründer, Motor und Stiftungsratspräsidenten Walter Hauser Abschied zu nehmen. Hauser ist vor einer Woche im Alter von 65 Jahren überraschend gestorben. Am Samstagvormittag trafen sich Weggefährtinnen und Freunde zu einem Gedenkanlass im Museum.