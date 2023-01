Nur noch Kommerz im öffentlichen Raum

Wo heute in Glarus beim Bahnhof das «Glärnisch-Center» der Migros ist, standen bis in die 1980er-Jahre die Gebäude der ehema­ligen Skifabrik Jacober. Niemand würde behaupten wollen, dass damals die Fabrik­liegenschaft einen öffentlichen Raum dar­gestellt hätte. Aber mit der Übernahme des Bodens und dem Bau des Centers hat die Migros öffentlichen Raum geschaffen, wenn auch nicht rechtlich, so doch in der Wahrnehmung. Und das war ja auch gewollt, sollten doch die Kunden in die Geschäfte strömen.