Chauffeur fügt Schweinen unnötig Schmerz zu

Ein Tiertransporteur aus der Region soll in Kauf genommen haben, dass zwei verletzte Schweine bei einem Tiertransport unnötige Schmerzen erlitten. So steht es in einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons. Die beiden Tiere waren demnach verletzt und hätten somit von den anderen Schweinen getrennt transportiert werden müssen, damit sie nicht von diesen bedrängt werden. Ausserdem hätte der Fahrer sie auf direktem Weg in den Schlachthof transportieren müssen, um sie nicht zusätzlich zu belasten.