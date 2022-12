Eveline Hasler bekommt den Glarner Kulturpreis 2023

Heute lebt die 89-jährige Autorin in Ronco im Tessin. Der mit 20 000 Franken dotierte Kulturpreis des Kantons Glarus werde in Absprache mit ihr überreicht, so die Medienmitteilung. Der Regierungsrat spreche ihr die höchste Anerkennung aus und folge dem Antrag der Glarner Kulturkommission, die die Preisträgerin wie folgt beschreibt: «Vielleicht teilt Eveline Hasler das Schicksal ihrer Romanfiguren, von Frauen, deren Umfeld nicht bereit oder auch nicht in der Lage war, ihre Fähigkeiten zu erkennen, Frauen, denen man die Anerkennung versagt hat, die ihre Heimat verlassen und ihrer Bestimmung gefolgt sind und dabei gegen allerlei Widerstände kämpfen mussten.»