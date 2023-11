Höhere Frequenzen und bessere Anschlüsse auf dem Bündner Bus- und Schienennetz

Auch die Surselva profitiert von einem ausgebauten Nachtangebot. Neu verkehrt der Nachtbus das ganze Jahr hindurch am Freitag und Samstag. Dabei werden die grösseren Ortschaften in der Surselva bis nach Dieni angefahren. Ebenfalls wird das Angebot auf den frequenzstärksten Buslinien, wie der Val Lumnezia, nach Obersaxen, Andiast und Brigels zu den Hauptreisezeiten optimiert, lässt der Kanton verlauten. Zwischen Ilanz und Chur verkehren am frühen Morgen zusätzliche Züge zum Halbstundentakt.