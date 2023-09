Neue Haltestellen: Die SBB reagieren auf die Verspätungen durch den Bahnersatz in Glarus Süd

Zwischen Linthal und Schwanden werden derzeit sämtliche Bahnhöfe behindertengerecht umgebaut. Deshalb bleibt die Strecke für den Zugsverkehr bis Anfang Dezember gesperrt. In dieser Zeit verkehren Bahnersatzcars. Da die Doppelstockbusse von Domo Reisen einige Stellen, wie etwa vor dem Ladenlokal «Ferrari» in Schwanden, nicht passieren können, müssen die Chauffeure Umwege in Kauf nehmen.