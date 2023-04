Was die SBB hinter Schwanden alles «aufgleisen» möchten

Erfunden hat ihn Werner Belmond, Mitglied des Cabarets Cornichon, vor 65 Jahren – im Auftrag der SBB: «Der Kluge reist im Zuge.» Ein Slogan, der Jahrzehnte danach noch seine Gültigkeit hat. Allerdings nicht immer. Besonders nicht ab dem 26. August in Glarus Süd. Ab dann heisst es nämlich: «Endbahnhof Schwanden. Wir bitten Sie auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen.» Der Bahnverkehr wird zwischen Schwanden und Linthal eingestellt, dies bis am 9. Dezember. In dieser Zeit reist der Kluge mit dem Bahnersatzbus.