Ex-Schülerin der Läderach-Schule sagt, sie sei von einem Lehrer vergewaltigt worden

Jetzt sprach Kelly G., wie sie beim Schweizer Fernsehen SRF genannt wird, am Mittwochabend in der Sendung «10 vor 10» erstmals offen über ihre Erlebnisse an der Kaltbrunner Schule. Diese hatte der heute 62-jährige Ex-Patron des Glarner Chocolatiers Läderach mitgegründet. Die Zustände an dieser Schule wurden am 21. September im Dok-Film «Die evangelikale Welt der Läderachs» angeprangert.