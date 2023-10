Glarner Influencer-Koch Noah Bachofen bekommt eine eigene TV-Show

Wie die Agentur Bop Communications mitteilt, gibt es insgesamt fünf Folgen. In diesen wählt Bachofen jeweils einen Foodtrend aus und bewertet diesen «schonungslos ehrlich». Dann koche er das Rezept nach und passe das Gericht bei Bedarf an. «In diesem Format trifft meine Leidenschaft fürs Kochen auf ein Gespür für Trends und Visuelles – eine vorzügliche Kombination. Ich freue mich schon auf die Umsetzung und bin gespannt, welche Hypes wir in der Küche antreffen werden», wird Noah Bachofen in der Mitteilung zitiert.