Schwanden: Für den Bau der Notbrücke wird die Strasse ins Sernftal vier Abende gesperrt

Weil es kürzlich wieder regnete, fliesst in der Wagenrunse etwas mehr Wasser und Schlamm. Kleinere Abbrüche im Erdrutschgebiet seien an der Tagesordnung, heisst es in einem Lageupdate der Gemeinde Glarus Süd am Mittwoch. Die Messwerte lassen aber trotzdem wieder Besuche in verschiedenen Zonen zu. Am Samstag könnten zudem in den äusseren Zonen auch grössere Gegenstände mit dem Auto abtransportiert werden, so die Mitteilung.