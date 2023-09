«Das Sperrgebiet in Schwanden erinnert mich an den Krieg in Sri Lanka»

Der Fotograf der Glarner Nachrichten zeigt auf seinen Bilder, wie die Bewohnerinnen des Schwander Sperrgebietes ihre Habseligkeiten retten.

Sasi Subramaniam

Klima & Natur

Wenn mich jemand fragen würde, was der wichtigste Faktor der Arbeit eines Dokumentarfotografen sei, wäre meine Antwort: «Erinnerung.» Erinnerungen spielen eine grosse Rolle für die Sicht und die Vision des Fotografen. Sie können sich positiv oder negativ auswirken.