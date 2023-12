Von Davos in die Antarktis: SLF-Techniker Matthias Jaggi teilt sein Abenteuer – Teil 2

Nach fünf langen Tagen steht an diesem Morgen der Covid PCR Batchtest auf dem Programm. Ist er positiv, so bleibt unsere Viergruppe nochmals 3 Tage in Quarantäne. Ist er hingegen negativ, so ist das der Startschuss in den lang ersehnten Arbeitseinsatz hier auf Dome C. Und welch eine Freude, als wir per Funk mitgeteilt bekommen haben, dass wir entlassen sind. Weitere Tage in der Quarantäne wären nämlich hart geworden. Der Stoff ging langsam aus. Dem Weihnachtsgeschenk von meinen Arbeitskollegen in Davos konnte ich nicht widerstehen. Der Haptik, der Form und der Biegefestigkeit an musste es sich um ein Buch handeln. Dem war auch so: Der Roman „Bündner Irrlichter“ hat mir die Quarantänezeit massiv erleichtert. Und die mitgebrachte Schweizer Schokolade ging dem Ende entgegen. Ja, es war höchste Zeit, dass sich etwas ändern musste.

Auf freiem Fuss musste ich mir zuerst einmal Überblick verschaffen. Der Teil vom Gepäck, der bereits hier sein sollte, ist irgendwo in den Zelten untergebracht. Mit dem wissenschaftlichen Leiter Vito war aber schnell alles beisammen und gefunden. Dieses Mal bin ich im „Spacca Ossa“ einquartiert – das „bricht Knochen“ Zelt. Bis jetzt bin ich verschont geblieben. Das Zelt ist unterteilt, und nur in einem Teil steht ein Ofen. Für mich passt das sehr gut. Die Instrumente lagere ich im Warmen und für das spätere Vergiessen der Schneeproben benötige ich eh eine Temperatur um die minus 5°C, und je nach dem, in welchem Teil vom Zelt und Abstand zum Ofen ich mich befinde, kann ich fast jede beliebige Temperatur haben – wenn ich den Sonnenstand miteinberechne. Der „labormässige“ Arbeitsplatz ist nun klar, aber ich brauche ja auch noch eine ungestörte Versuchsfläche…

Vito weist mir eine Fläche in der „Forbidden Area“, der verbotenen Zone, zu. Diese liegt auf der Wind abgewandten Seite (meist) und wird nicht durch Russ oder andere Verunreinigungen beeinflusst. Zudem werden alle Tätigkeiten örtlich sehr genau erfasst, damit man immer eine ungestörte Schneedecke vorfindet. So habe ich dann einen Tag später angefangen zu schaufeln und plötzlich, in einer Tiefe von einem Meter, Risse entdeckt. Der erste Gedanke war natürlich: diese Halunken, haben mir doch eine Emmentaler Versuchsfläche zugewiesen – überall Risse und kleine Hohlräume. Doch der Verlauf der Schneeschichten rund um die Risse hat sehr natürlich gewirkt und überhaupt nicht eingeblasen oder wieder zugeschaufelt ausgeschaut. Etwas verunsichert habe ich in der Mittagspause zum Telefonhörer gegriffen und meinen pensionierten Ex-Chef Martin Schneebeli angerufen. Das mit der Zeitverschiebung hatte ich noch nicht so im Griff, und er war über das äusserst früh morgendliche Telefon erstaunt, wohl aber auch etwas erfreut. Er hat mir das Phänomen erklärt. Wenn sich die Schneedecke im Winter auf bis zu minus 60°C auskühlt, verliert der Schnee die Eigenschaft vom plastischen Fliessen und der Schnee verhält sich dann fast wie ein gewöhnliches Material. Er zieht sich bei der Auskühlung zusammen und folglich müssen irgendwo Risse entstehen. Also alles im grünen Bereich, und ich weiche den Rissen beim Profilen nun einfach aus.