Von Davos in die Antarktis: SLF-Techniker Matthias Jaggi teilt sein Abenteuer

Der erste Flug nach Dome C war im Wesentlichen ein Cargoflug mit zusätzlich sechs Sitzplätzen, die mit Einzelpersonen besetzt wurden. Die Gruppe von EPICA, die nach dem ältesten Eis bohren wird, wollte die Flugkoordination zusammenlassen. So hatte ich das Glück, auf dem ersten Flug zu sein. Angekommen auf Dome C mussten wir als erstes einen PCR-Test für Covid machen. Alle negativ. Trotzdem hatten wir andere Essenszeiten und wurden in einem beheizten Zelt neben der Hauptstation einquartiert. Wegen der dünneren Atmosphäre über den Polen entspricht die Höhe von Dome C einem 4000-er in den Alpen. Leute können also höhenkrank werden (mir ist das beim ersten Mal passiert) und die Kombination aus Höhenkrankheit und Covid kann ernsthafte Folgen haben. Die Betreiber der Station versuchen also, die Neuankömmlinge zuerst ein bisschen auf Distanz zu halten. Und prompt war mein Bettnachbar am zweiten Tag unserer Quarantäne «light» positiv, womit sich unsere Quarantänezeit nochmals um weitere drei Tage verlängert hat. Der Arme wurde dann in die wirkliche Quarantäne verschoben, ein beheizter Schiffscontainer mit einem winzigen Fenster.