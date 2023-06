Roman Huser wird Präsident des Vereins Elm Ferienregion

An der Generalversammlung blickte der scheidende Präsident des Vereins Elm Ferienregion, Fridolin Vögeli, auf ein in finanzieller Hinsicht erfolgreiches Jahr zurück. Dank dem schneearmen Winter konnten die Ausgaben laut Mitteilung in einem kleinen Rahmen gehalten werden. «Gut für die Kasse, schlecht für die Leistungsträger», heisst es.