Fabian Freitag legt in Engi und Matt den Teppich für die Langläufer aus

«20 bis 25 Zentimeter Schnee braucht es einfach, um eine Loipe herstellen zu können», sagt Freitag. Seit drei Jahren ist der gelernte Last-wagenmechaniker und Inhaber der Freitag Transporte AG in Engi für die Pistenpräparierung im Auftrag des Vereins Elm Ferienregion zuständig. Er ist «mit Leidenschaft» dabei, wie er sagt. Die ganze Familie sei sehr sportlich und mache Langlauf. «Es freut mich, wenn die Leute Freude haben und die Loipe wie in den vergangenen zwei Jahren rege benutzt wird.» Feedbacks sind ihm wichtig. «Ich bin immer am Ausprobieren, was man besser machen kann», so Freitag, der gern seine Möglichkeiten als Pistenmacher auslotet.