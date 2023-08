Ausflug nach Savognin: Entspannung und Abenteuer am Lai Barnagn

Der Lai Barnagn gilt als einer der wärmsten Badeseen der Alpen. Er erwärmt sich viel schneller als andere Gewässer und lädt deshalb schon an den ersten warmen Sommertagen zum Baden ein. Obwohl der See mit seinen 250 Metern Länge und 50 Metern Breite zu den kleineren Seen im Kanton zählt, gibt es einiges in und um den See zu entdecken.