Abenteuer im Bündner Herbst: Entspannte Wanderung in Fidaz

Zunächst schlendern wir gemütlich durch das Dörfchen Fidaz. An diesem frühen Samstagmorgen herrscht hier eine fast gespenstische Ruhe – lediglich das sanfte Rauschen des Windes in den Bäumen durchbricht die Stille. Unser Weg führt uns an vielen alten Ställen sowie einigen neu erbauten Häusern vorbei. Nach wenigen Minuten gelangen wir zu einer Brücke, vor der wir scharf links in die Via Cartenz einbiegen.