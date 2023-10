Die neue Langgüetli-Brücke in Netstal ist endlich fertiggestellt

von Hans Speck

Was lange währt, wird endlich gut. Nach langem Warten wurde am Montagnachmittag kurz vor 14 Uhr die vorgefertigte, rund 30 Meter lange Langgüetli-Brücke mit einem riesigen Pneukran über die Linth auf die vorgefertigten Fundamente links und rechts des Flusses gehievt. Damit geht ein langersehnter Wunsch für die Bewohner des Quartiers Langgüetli und für zahlreiche Spaziergänger in Erfüllung. Die Brücke in Netstal wurde 2018 geschlossen, im Juni dieses Jahres begannen dann die Bauarbeiten.