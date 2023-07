Ferien mit dem Hund: Ja oder nein?

Vor der grossen Reise rät die Stiftung, den Vierbeiner von einem Tierarzt durchchecken zu lassen. Informiert euch zudem auch rechtzeitig über die Krankheitsrisiken am Ferienort und trefft die notwendigen Vorkehrungen. Ein kleines Erste-Hilfe-Set mit Verbänden, Salben, Pinzetten, Balsam für die Pfoten, Mittel für den empfindlichen Magen etc. kann hilfreich sein. Besonders, wenn das Set auch für Menschen geeignet ist. Hunde haben zudem oft am Nasenrücken eine lichte Stelle. Dort können sie einen Sonnenbrand bekommen. Wenn ihr also den ganzen Tag am Strand seid, solltet ihr die Stelle gut mit Sonnenschutz eincremen. Ist oder wird das Tier krank, bleiben Besitzer und Tier bestenfalls in den ruhigen vier Wänden, um in Ruhe auskurieren zu können – auch wenn eine Cocktailparty verlockend gut klingen würde.