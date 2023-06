So rettet ihr Kinder und Tiere aus der Auto-Todesfalle

Bei einem akuten Fall können wir alle aktiv werden, wie die Susy-Utziger-Stiftung schreibt. Denn wer sein Tier im Auto in der Sonne alleine lässt, macht sich wegen Tierquälerei strafbar. Kinder oder Hunde in solch einer lebensbedrohlichen Situation sind auf die Hilfe von couragierten Passantinnen und Passanten angewiesen. Meldet also eine entsprechende Beobachtung sofort der Polizei. Bleibt am Auto, bis Hilfe eintrifft. Im Notfall ist es nötig und berechtigt, die Scheibe vorsichtig einzuschlagen oder die Tür aufzubrechen. Damit könnt ihr Leben retten und einen qualvollen Hitzeschlag verhindern.