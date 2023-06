Nach über 16 Jahren Partys: Vermieterin hat genug vom «Club» in Glarus

Der Glarner «Partykönig» Thomy Zimmermann dankt Anfang Juli nach über 16 Jahren ab. Den «Club» auf dem Holenstein-Areal in Glarus will er als sein Vermächtnis in neue Hände geben. In solche, die mit neuen Ideen und neuem Elan das Glarner Nachtleben beleben sollen. So der Plan des 42-Jährigen.