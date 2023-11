Raffaela Zollo sitzt auf massiven Schulden

Man kennt sie unter dem Künstlernamen Raffa’s Plastic Life: Raffaela Zollo aus Poschiavo. In den vergangenen Jahren hat sie in den sozialen Medien grosse Bekanntheit erlangt, einen Swiss Influencer Award gewonnen und einen Onlineshop für Kosmetikprodukte lanciert. Letzterer musste geschlossen werden und aus der Schliessung nimmt Zollo einen Berg an Schulden mit, wie sie in einem Video auf ihrem Youtube-Kanal erklärt.