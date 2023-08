«La Pendenta»: Marcus Weber springt in die finanzielle Bresche

Auch wenn die Initianten von der Uniun La Pendenta schon nach dem negativen Urnenentscheid vom 18. Juni betonten, das Vorhaben sei «noch nicht gestorben»: Mit einer raschen Realisierung des Projekts für die längste Hängebrücke Graubündens zwischen Disentis und Mumpé Medel dürfte niemand mehr gerechnet haben, nachdem das Disentiser Stimmvolk den dringend nötigen Gemeindebeitrag an «La Pendenta» von 390’000 Franken auf ein Referendumsbegehren hin abgelehnt hatte. Doch jetzt sieht alles wieder ganz anders aus: Wie die Bergbahnen Disentis AG am Donnerstag überraschend bekannt gegeben haben, will ihr Hauptaktionär Marcus Weber in die Bresche springen und das Vorhaben mit dem an der Urne abgelehnten Betrag unterstützen. «Demnach», heisst es in der Mitteilung, «sind 90 Prozent der Finanzierung sichergestellt, und die längste Hängebrücke Graubündens kann realisiert werden.»