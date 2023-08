«Fürstenfest»: So sah es am 15. August in Vaduz aus

Am 15. August findet jährlich der Liechtensteiner Staatsfeiertag statt. Nebst einem Volksfest oder dem Entzünden der Höhenfeuer gibt es jeweils ein Feuerwerk über Vaduz. Hier ein Einblick.

In allen Farben und Formen: Das Feuerwerk oberhalb von Vaduz war von Weitem zu sehen. Bild Nicole Nett

