Der Glarner Regierungsrat Kaspar Becker eröffnet die Ausstellung zum Linthwerk

Im August vor 200 Jahren wurde die damalige Linthunternehmung von der eidgenössischen Tagsatzung an die Kantone übergeben und das heutige Linthwerk damit offiziell gegründet. Die am Donnerstag unter dem Titel «Linthwerkschau» in Tuggen SZ eröffnete neue Dauerausstellung ist ein Jubiläumsgeschenk des Linthwerks an die Bevölkerung. Aber auch auswärtige Besucherinnen und Besucher sollen eine Anlaufstelle in der Linthebene erhalten.