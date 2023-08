René Brandenberger erhöht den Druck für den Erhalt des Escherkanals

Am 6. Juni haben rund 500 der etwa 650 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung Glarus Nord einem Antrag zugestimmt, ein Reglement zum Erhalt des Escherkanals zu erlassen. Gegen den Willen des Gemeinderates. Denn die mehreren Hundert Stimmberechtigten, die den Antrag unterzeichnet hatten, wehrten sich mit diesem vor allem gegen die geplante Flussaufweitung im Kundertriet am Escherkanal unterhalb von Mollis. Dort will das Linthwerk als Besitzerin der Kanäle den Fluss mit einer Renaturierung ökologisch aufwerten.