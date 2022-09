Schlagerparade lockt 28'000 Besucherinnen und Besucher an

In Chur sind zwei Tage geprägt von Schlager zu Ende gegangen. Bereits am Freitagabend startete das Schlagerwochenende mit der Rollschuhdisco. 4000 Menschen fanden den Weg in die Stadthalle und noch viel mehr pilgerten am Samstag auf die Strassen, um den grossen Umzug zu verfolgen. «28'000 Gäste haben bei verdecktem Himmel und leichtem Niesel der 19 fantasievoll geschmückten Hossamobile, über 100 Kleinfahrzeuge und zahlreichen, fröhlich gekleideten Fussgängergruppen verfolgt», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung.