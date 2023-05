Die Schlagerparade lockt mit der Stubete Gäng und Francine Jordi zum zweitägigen Festival

Eines bleibt aber auch in diesem Jahr gleich: Am Samstag findet in der Churer Innenstadt der Schlagerumzug mit den fahrenden Hossamobilen statt. Gefeiert wird die Schlagermusik der 60er-, 70er- und 80er-Jahre. Anschliessend wird auf dem Areal der Stadthalle und in der Stadthalle Chur der Schlager weiter gefestet. Auch dieses Jahr werden Künstler wie Guido Horn, Rebel Tell und die Schlageroriginale HossaNova und The Legendary Conelli Gang vertreten sein. Weiter begleiten die No Name Divas, DJ Mäsa, DJ Tommy & DJ Chris die feiernden Schlagerfans.