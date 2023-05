Wer ist mit diesen Familien aus New Glarus verwandt?

– Jodlerklubmitglied Damion Dionne Babler (Bäbler) hat Vorfahren aus mehreren Glarner Gemeinden und kennt einen weit zurückgehenden Stammbaum. Sein Ur-Ur-Urgrossvater Albrecht Bäbler kam 1853 aus Elm nach New Glarus. Damion Babler nennt seine Eltern Dionne Harlan Babler (*1953) und Linda Sue Hartmann (*1954), dann väterlicherseits seine Grosseltern Harlan Glenn Babler (*1927, +2003 in New Glarus) und Nellie J. Wirth (*1928), die Ur-Urgrosseltern Glenn Johann Babler (1894–1982) und Louise Elizabeth Legler (1895–1988) sowie John Wirth (*1894 in Hundwil AR / + 1959 in Monticello WI) und Leonia May Staley (*1897 / +1991 in New Glarus). Ur-Ur-Urgrosseltern sind Albrecht (Albert) Babler (*1865 in New Glarus / +1912 in Monticello) und Elisabeth Legler (*1873 in Mt Pleasant / +1955 in Wisconsin) sowie David A. Legler (*1873 in New Glarus / +1953 in Monticello) und Bertha Schlittler (*1872 in Washington WI / +1968 in Monticello), dann George Staley (1867–1900) und Amanda Helen Kundert (*1873 in New Glarus / +1942 in Monroe). Ur-Ur-Ur-Urgrosseltern sind Albrecht Bäbler (*1832 in Elm / +1912 in Monticello) und Anna Barbara Vögeli (*1836 in Rüti / + 1911 in Monticello), Johannes (John) Legler (*1852 in New Glarus / +1912 in Monroe) und Maria (Mary) Blumer (*1856 in Monticello / +1934 in Monroe), Georg Legler (*1830 in Diesbach / +1903 in New Glarus) und Barbara Schindler (*1837 in Schwändi / Heirat 1855 in New Glarus / +1876 in Schwändi), Jakob Schlittler (*1833 in Niederurnen / 1919 in Monticello) und Barbara Schlittler (*1843 in Niederurnen / + 1899 in Monticello). Zur Ur-Ur-Ur-Ur-Urgrosseltern-Generation von Damion Bäbler gehört eine ganze Reihe der Gründer-Auswanderer und -Auswandererinnen: Christof Bäbler (*1805 in Elm /∞1826 in Elm / *1884 in Monroe / Bauer) und Cleophea Elmer (*1808 / +1834 in Elm), Johannes Vögeli (*1809 in Rüti / *1854 in New Glarus) und Regula Schindler (*1816 in Rüti / +1901 in Monroe / Weberin), David Legler (*1803 in Diesbach / ∞1851 in New Glarus / +1857 in New Glarus) und Elisabeth Schürch (*1819 in Schaffhausen / +1875 in New Glarus), Johannes (John) Blumer (*1816 in Schwanden / +1900 in Mount Pleasant / Wächter in Schwanden) und Anna Maria Stüssi (*1827 in Linthal / +1901 in Monroe), dann Fridolin Legler sen. (*1794 in Diesbach / +1868 in New Glarus) und Barbara Hefti (*1792 in Luchsingen / +1871 in New Glarus / Weberin), Fridolin (Fred) Schindler (*1805 in Schwändi / +1872 in Schwändi / Schmied) und Elsbeth Schiesser (*1807 in Schwändi / *1891 in New Glarus). Der Stammbaum, den Damion Babler eingesandt hat, geht mit insgesamt 15 Generationen bis ins 16. Jahrhundert zurück.