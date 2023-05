Amerikanische Jodler suchen ihre Vorfahren im Glarnerland 

Die Schweiz war einst ein Auswanderungsland. In den Not- und Hungerzeiten der 1830er- und 1840er-Jahre wanderten fast 200 Glarner und Glarnerinnen gemeinsam in die USA aus und gründeten 1845 New Glarus. Über 100 Jahre lang folgten dieser ersten Gruppe immer wieder Leute aus dem Glarnerland und der ganzen Schweiz nach Nordamerika. Sie nahmen Traditionen mit in die neue Heimat, auch das Jodeln, das der Jodlerklub New Glarus pflegt.