Keine Sorgenfalten bei OK und Kanton

Kommendes Wochenende trifft sich in Degen gefühlt das gesamte Oberland mit anderen Musikfans aus der ganzen Schweiz, ja der ganzen Welt am Open Air Lumnezia. Gleichzeitig steigen die Coronazahlen wieder an. Eine Ausgangslage, die bei Norbert Cavegn, Präsident des Organisationskomitees, keine neuen Sorgenfalten auf der Stirn verursacht, wie er gegenüber Radio Südostschweiz erklärt: «Wir alle haben in den letzten beiden Jahren gelernt, was Corona ist und wie wir uns bestmöglich dagegen schützen können.» In der aktuellen Lage müsse man selbst entscheiden, ob man an ein Festival gehen, am Flughafen in der Schlange stehen oder im Einkaufszentrum einkaufen möchte.