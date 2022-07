Das kleine grosse Open Air steht vor der Tür

Das Lumnezia-Festival findet seit 2006 in Degen statt, so auch in diesem Jahr vom 21. bis 23. Juli. Das Wetter für diese Tage soll sonnig und warm werden. Mit 25 bis 29 Grad am Tag sind die Temperaturen nicht ganz so heiss, wie an anderen Orten momentan in der Schweiz. Trotzdem ist es wichtig, dass ihr euch auf die Sonne vorbereitet. Passende Kleidung, Sonnenschutz und viel Wasser solltet ihr auf jeden Fall mit dabei haben. In der Nacht sinken die Temperaturen jeweils auf ungefähr 15 Grad. Packt also auch genügend warme Sachen ein, wenn ihr vor Ort zeltet. Sonst wird es in der Nacht schnell ungemütlich.