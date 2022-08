«Globi sieht man nie von vorn»: 15 Fakten zum 90. Geburtstag vom Schweizer Lausbub Globi

Der cholerische Spassvogel ist seinem Stil 90 Jahre lang treu geblieben. Die schwarze Baskenmütze darf in seinen Abenteuern auf keinen Fall fehlen und mit seinen Hosen dürfte man ihn schon fast als Aushängeschild der Schweizer Community der Karoträgerschaft bezeichnen. Wie einst Globi-Illustrator Samuel Glättli dem Familienblog «Die Angelones» erzählte, zählen seine Hosen, wenn er steht, 7,5 Häuschen. Ausserdem bleibt die Position der Häuschen immer gleich: «Die Karos sind auch immer flach, passen sich also nicht an die Wölbung der Hose an».