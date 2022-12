Diese Festivals erwarten euch im Jahr 2023

In Lostallo, einer Gemeinde in der Region Moesa, wird vom 12. bis 16. Juli das Shankra Festival ausgetragen. Doch ist Graubünden nicht der einzige Austragungsort. Das Festival findet nämlich auch in Sri Lanka statt. In Lostallo sollen mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler auf insgesamt drei Bühnen ihr Bestes zeigen. Nebst Musik wird es auch verschiedene weitere Aktivitäten auf dem Festgelände geben.