Ein musikalisches Festivalwochenende in Arosa Lenzerheide steht an

11 Konzerte, 20 Künstler und 8 Bühnen – das ist das Live is Life in Arosa Lenzerheide. Nach einer coronabedingten Festivalpause findet das Berghüttenmusikfestival vom Freitag, 1. April bis Sonntag, 3. April in den Bündner Bergen statt. Sowohl in Arosa wie auch in Lenzerheide bringen laut Arosa Tourismus namhafte Künstlerinnen und Künstler das Eventfeeling zurück ins Skigebiet. Dabei stehen Schweizer Stars wie Stress, Phenomden und 77 Bombay Street auf den Bühnen. Internationale Musiker wie Max Giesinger, Nathan Evans und Kool Savas bereichern das Line-Up und mit Marius Bear und Crimer erwartet die Besucherinnen und Besucher viel good Vibes aus der Ostschweiz.