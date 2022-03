Von diesem Festival sollen alle etwas haben

Drei Tage, bevor es losgeht mit der dritten Ausgabe von Live is Life wird es noch einmal hektisch. Das Organisationstalent von Giancarlo Pallioppi ist wieder gefragt. «Das Wetter macht nicht, was wir wollen», sagt der 39-jährige frühere Gastronom und Hotelier aus Lenzerheide. Weil das Festival, das eigentlich den Frühling im Skigebiet feiern will, nun gemäss Prognose von einem späten Wintereinbruch heimgesucht wird, muss er umdisponieren.