Auch über die Feiertage in Bündner Museen

Ein leuchtend gelber Pollenberg und ein kostbares Eucharistiekästchen aus dem Domschatzmuseum, eingebettet in tausende kleine Reisberge, erwartet die Besuchenden in der Ausstellung «Crossing the River» von Wolfgang Laib im Bündner Kunstmuseum. Ursula Palla erinnert in «Nowhereland» mit Raumskulpturen und Videos an die Verantwortung gegenüber der Natur und der Umwelt. In der Villa sind dank einer Schenkung zwölf neue Werke der weltberühmten Malerin Angelika Kauffmann zu sehen.